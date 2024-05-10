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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لأول مرة منذ إنشاء الشركة..

"مصر للألومنيوم" تصل إلى الطاقة التصميمية القصوى فى التشغيل ومعدلات الأداء

مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم

في إطار السياسة العامة للدولة بالتوسع فى تصنيع مستلزمات الإنتاج اللازمة لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، والحرص على توفير احتياجات مصانع القطاع الخاص العاملة في مجالات تقوم على منتج الألومنيوم، واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتوافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية العاملة في كافة المجالات وذلك من خلال خطة التطوير والتحديث التى تم إقرارها وتقوم بتنفيذها الشركات التابعة، نجحت شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية فى إدخال منتجات جديدة يتم استخدامها فى صناعة أسلاك الكهرباء والعبوات الدوائية وغيرها، وكذلك فى إطار تطبيق معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية، وحصلت الشركة على شهادة "EN ISO:14001" أحد المتطلبات للحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم، وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة واستمرار تسجيل العلامة التجارية للشركة ببورصة لندن للمعادن، للاستمرار فى تسويق وتوزيع منتجات الشركة بالأسواق الأوروبية.

حققت "مصر للألومنيوم" التوافق فى الوصول لحساب البصمة الكربونية لمنتجات الشركة المتنوعة باعتبارها خطوة هامة نحو تلبية اشتراطات الاتحاد الأوروبي لضمان سلاسل التوريد لمنتجات الألومنيوم، وفى هذا السياق تسعى الشركة للوصول لأعلى معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية للمنتجات للوصول إلى الحد الأمثل لضمان الاستمرار فى التصدير وزيادة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي والأسواق الأجنبية والعربية المختلفة ، خاصةً فى ظل اعتماد الشركة كمصدر معتمد ببرنامج الفاعل الاقتصادى بما يسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة الإفراج عن الشحنات التى يتم تصديرها للدول المعتمدة بالبرنامج كدول الاتحاد الأوروبى (EUR1) وغيرها من الدول المعتمدة.    

تعمل الشركة حالياً على تطوير وإعادة التأهيل للمصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى جانب دراسة مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية، والعمل على إنتاج منتج Slugs لتلبية احتياجات الشركات العاملة في مجال صناعة الدواء بالسوق المحلي والخارجي لإنتاج العبوات الدوائية والتغليف، وكذلك مشروع ماكينة السلك التى ستساعد فى تغطية احتياجات السوق المحلى من منتج السلك وفتح أسواق خارجية جديدة،  وخاصة أن هذه الماكينة سوف تنتج سبيكة الميلك سبيكة ٦١٠١ و ٦١٠٢ المستخدمة لأسلاك الهوائى والتى يتم استخدامها فى البلدان التى تتميز بمناخ غير مستقر على مدار اليوم لمنع الترخيم أو الانكماش الزائد فى الأسلاك.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن خطة تطوير وتحديث مجمع الألومنيوم بنجع حمادى أسفرت عن معدلات أداء وحجم إنتاج لم تعرفهما الشركة من قبل وتعمل شركة مصر للالومنيوم حاليا بالطاقة القصوى لتصميم خطوط الانتاج الامر الذى انعكس فى زيادة نسبة المبيعات محليا وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات وزيادتها، وأن أرباح الشركة خلال العام الحالي ستكون مضاعفة ، موضحا أن حصول شركة مصر للألومنيوم على هذه الشهادة الدولية يمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وهي بنود ضمن خطة التطوير التى يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء ، مشيرا إلى الاهتمام بحماية البيئة وتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات وذلك فى إطار الحوكمة والشفافية.

 

حصول "مصر للألومنيوم" على شهادة الامتثال لمتطلبات أداء مبادرة الاشراف على الالومنيوم

جدير بالذكر أن حصول "مصر للألومنيوم" على شهادة الامتثال لمتطلبات أداء مبادرة الاشراف على الالومنيوم يمكنها من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، إذ تقوم الشركة حاليًا بتصدير أكثر من 60% من منتجاتها خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي ، وتعمل شركة مصر للألومنيوم حاليًا على تطوير وإعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة طاقته الإنتاجية، إلى جانب عدد من المشروعات منها مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

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