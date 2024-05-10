6 خطوات .. طريقة استخراج وثيقة زواج مميكنة

تقدم الحكومة العديد من خدماتها عبر الانترنت وذلك فى إطار التسهيل علي المواطنين الإمر الذي يوفر الوقت والجهد علي المواطنين وبين تلك الخدمات إمكانية استخراج وثيقة زواج مميكن عبر الانترنت بكل سهولة.

خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة



ومن أجل استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا يلزم القيام بمجموعة من الخطوات والتي تتضمن ما يلي :-

- تبدء أولي خطوات استخراج وثيقة زواج مميكن عبر الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بانشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

- وتتضمن خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن باختيار استخراج «وثيقة زواج»

- فى هذه الخطوة يتم إدخال عدد الأشخاص المستفيدين وإدخال بيانات وثيقة الزواج المطلوبة، ثم بعدها الضغط علي «قرأت الإرشادات وموافق على الشروط»

- وتشمل أخر خطوة ضمن خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة إدخال بيانات مقدم الطلب ثم إدخال الكود الموجود في الصورة، ثم الضغط على كلمة «إرسال الطلب».

موعد تسليم وثيقة زواج مميكن

ويجري تسليم طالب الوثيقة، في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام، من وقت تسليم الطلب إلكترونيا.

ويبلغ سعر استخراج وثيقة زواج 70 جنيها، وتصدر خلال 7 أيام عمل.

شروط استخراج وثيقة زواج مميكن



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول علي وثيقة زواج ممكينة تتضمن ما يلي :-

- من أجل استخراج وثيقة زواج مميكنة يشترط أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقاً.

- كما يشترط كتابة بيانات الزوج والزوجة (ثلاثي – رباعي).

- وتتضمن الشروط أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن.

شروط تحرير عقد الزواج

- يشترط من أجل تحرير عقد زواج أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية

- يشترط إجراء التحاليل الطبية المطلوبة للمقبلين على الزواج

- يشترط استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما

- تشمل شروط تحرير عقد الزواج الإشهاد على أن يكون شاهدي عدول يتمتعوا بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة



-تشمل شروط تحرير عقد الزواج تقدير مقدم الصداق والمؤخر.