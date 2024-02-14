وأنت في البيت.. كيفية استخراج وثيقة زواج إلكترونيا

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية استخراج وثيقة زواج إلكترونياـ حيث وفرت الدولة العديد من المعاملات الخدمية عن طريق الهواتف بشكل يختصر الوقت والمجهود.

ويستعرض صدى البلد خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة من المنزل عبر الانترنت

1- زيارة قسم الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة الداخلية الرسمي.

2- اختر قطاع الأحوال المدنية، ثم سجل الدخول على الموقع وإنشاء حساب.

3- اضغط على أيقونة «وثيقة زواج»، وادخل البيانات المقررة.

4- اختر طريقة الدفع، وعدد النسخ المطلوبة لاستخراجها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج عقد زواج 2024

شهادة صحية من مستشفى حكومي أو وحدة طبية بها طب أسرة.

شهادة طلاق رسمي إذا كانت الزوجة مطلقة.

وثيقة الزواج + شهادة وفاة الزوج إذا كانت الزوجة أرملة.

بطاقة الزوج وثلاث صور ضوئية منها.

بطاقة الزوجة وثلاث صور ضوئية منها.

بطاقة وكيل الزوجة وصورة منها.

6 صور شخصية لكل منهما.

كيفية استخرج وثيقة زواج إلكترونيا 2024

بإدخال صلة القرابة لمقدم الطلب

الاسم رباعي/ اسم الأم/ الرقم القومي/ اسم الزوجة أو الزوج

الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة

ثم إدخال بيانات مقدم الطلب ونظام الدفع

ثم إتمام الطلب

ليتحدد بعدها موعد ومكان الاستلام/ مدة استخراج وثيقة الزواج / تصدر خلال 7 أيام عمل.

شروط استخراج وثيقة الزواج 2024

أن يكون تاريخ الزواج بعد أبريل لسنة 1962.

يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن.

يجب أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقاً.

يجب كتابة بيانات الزوج والزوجة (ثلاثي – رباعي).

طريقة إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

من خلال العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg.

و إنشاء حساب على الموقع، بـ"تسجيل دخول"، وبعدها اختيار "إنشاء حساب جديد"، و إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي.

أماكن ماكينات استخراج وثيقة زواج

حددت وزارة الداخلية أهم أماكن ماكينات الإصدار الإلكترونى، من الماكينات الذكية وجاءت كالتالي:-

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1")

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")

استخراج وثيقة زواج مميكنة

يمكنك استخراج وثيقة زواج مميكنة من على موقع وزارة الداخلية ، اضغط هنا https://cso.moi.gov.eg/

• الدخول على الخدمات الإليكترونية

• ثم الدخول على الأحوال المدنية

• ثم تسجيل الدخول على الموقع

• ثم اختيار خدمة وثيقة زواج

• ملء البيانات المطلوبة

• اختيار طريقة الدفع

• اختيار عدد النسخ المطلوبة

استخراج قسيمة زواج بدل فاقد إلكتروني

يمكنك استخراج قسيمة زواج بدل فاقد عبر موقع وزارة الداخلية أيضاً، حيث يتم ملء استمارة استخراج وثيقة الزواج، ويتم ملء البيانات التالية :

1.اسم مقدم الطلب

2.الرقم القومي

3.الرقم البريدي

4.اسم الأم، البريد الإلكتروني

5.تليفون المنزل، تليفون العمل

6.التليفون المحمول

7.رقم الدور، رقم الشقة، رقم المنزل، العنوان المرسل إليه، الحى – المدينة، المحافظة"

استخراج وثيقة زواج بدل فاقد

يمكنك الذهاب للسجل المدني والقيام بـ خطوات استخراج وثيقة زواج بدل فاقد وهي :

1. يتقدم صاحب الطلب شخصيا أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمى للتقدم بكافة الأوراق المطلوبة لاستخراج الوثيقة

2.شراء النماذج والطلبات الخاصة بتقديم الطلب

3.ملء البيانات المدونة فى النموذج

4.صورة ضوئية لوثيقة الزواج إن أمكن

5.استيفاء جميع الأوراق المطلوبة التى ترفق مع الطلب

6.تقديم جميع هذه الأوراق إلى الموظف المختص.