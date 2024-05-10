عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح هبوط في 3 مناطق بـ شبرا الخيمة القليوبية ..صور

هبوط ارضى
هبوط ارضى

نجحت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في إصلاح هبوط ارضى بثلاث مناطق  متفرقة بحى شرق شبرا الخيمة  وتحديدا في شارع فؤاد محي الدين ببهتيم  وشارع 15 مايو أمام مسجد الصوالحة وشارع 15 مايو أمام شارع الحبيبي بحي شرق شبرا الخيمة.
 

 انتقلت الأجهزة المعنية للمواقع الثلاثة وشملت كل من إدارة الطرق والمتابعة الميدانية بالحي وطوارئ الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وقوات قسم ثان شبرا الخيمة وإدارة المرور وتم الكشف على الشبكات الموجودة بالمواقع.


وتبين سلامة الشبكات بشارع فؤاد محي الدين وشارع 15 مايو أمام مسجد الصوالحة ووجود مياه صرف بالموقع بشارع 15 مايو أمام مسجد الحبيبي وتم شفطها وتم ردم الهبوط بالمواقع الثلاثة.

IMG-20240510-WA0026
IMG-20240510-WA0026
IMG-20240510-WA0027
IMG-20240510-WA0027
IMG-20240510-WA0025
IMG-20240510-WA0025
القليوبية حي شرق شبرا الخيمة شبرا الخيمة محافظة القليوبية مياة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

رسميًا الآن|نزول قوي في سعر الدولار بعد بيان البنك المركزي وارتفاع الاحتياطي

عواصف رملية وترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. فيديو

نجم الأهلي العالمي يكشف مفاجأة عن خلاف جديد يخص محمد صلاح

أقل من 75 جنيها| الدواجن تتراجع بشكل غير مسبوق والبيض في النازل

مصدر رفيع المستوى : الحكمة في التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

موضوعات متعلقة

التحفظ على 3 أطنان هياكل دجاج منتهية الصلاحية في القليوبية

محافظ القليوبية : توريد 68597 طن قمح للصوامع والشون

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة على طريق بنها الحر بالقليوبية

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية للكشف على أهالي كفر شكر

لمنع الغش .. توجيهات صارمة داخل مدارس القليوبية خلال الامتحانات

المشدد 15 عاما لعامل و7 سنوات لسائق لاتهامهما بقـ.تل شخص وإحراق منزل

المؤبد لتاجر بتهمة القـ.تل والشروع في إنهاء حياة شقيقين بالقليوبية

تأجيل محاكمة ربة منزل لاتهامها بقـ.تل فتاة وط.فل ليونيو المقبل

ترشيحاتنا

نهائي الكونفدرالية| جوميز يحدد موعد مران الزمالك في المغرب

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات|تفاصيل عاجلة الآن

هؤلاء ضيوف حفل يوم الطبيب المصري السادس والأربعون .. غدا

ما الدودة التي أكلت دماغ مرشح الرئاسة الأمريكية روبرت كيندي؟

مايوه مش فستان .. ملابس نادين الراسي تثير السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

المستقلين الجدد: أداء مصر المنضبط تجاه أحداث غزة دليل حكمة القيادة السياسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل لقمة القاضي بمذاق لا يقاوم

أسباب إصابة النساء بتكيسات المبيض 

نشرة المرأة والصحة.. كيف توقف الإسهال؟ وفستان زفاف لينة الطهطاوي يثير ضجة

هبطان وتعبان .. اعرف علاج الاجهاد الحراري فى الصيف

فيديو

خونت مراتي وجربت المساكنة.. تصريحات مثيرة لـ كريم فهمي عن النساء والإلحاد

اتهام هاني شاكر بالسرقة في جريمة عمرها 15 عامًا.. ما القصة؟

أسئلة حيّرت طلاب المدارس في امتحانات الثانوية العامة

العراق.. رجل ينهي حياة 12 فردا من أسرته ثم يجهز على نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-