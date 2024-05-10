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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : مصر الداعم الأول والمساند للقضية الفلسطينية عبر التاريخ

ندى ألفي ثابت
ندى ألفي ثابت

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن جهود الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية لا ينكرها إلا حاقد وجاحد، مؤكدة أن مصر الداعم الأول والمساند للقضية الفلسطينية عبر التاريخ.

وأضافت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مصر حريصة تمامًا على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 ومنع تصفية القضية الفلسطينية، وتابعت: "القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري، ومحل اهتمام دائم من القيادة المصرية".

وأكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، أن العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية، تمثل تطورا خطيرا وانتهاكا لكافة المعاهدات والقرارات الدولية، وتنذر بمزيد من الجرائم الإنسانية.

وأوضحت النائبة، أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية جريمة جديدة تضاف إلى سجله الحافل بالجرائم ضد الإنسانية، ويمثل تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين.

وطالبت عضو مجلس النواب، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وحماية أرواح المدنيين العزل.

ندى ألفي ثابت مجلس النواب النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني القضية الفلسطينية

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