جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي ( طلاب الشهادة الإعدادية 2024 ) لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 خلال أيام قليلة، وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 ( جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ) المعلن في كل محافظة.

واستعدادا لانطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 ( امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ) بعد أيام، أعلنت مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع مدارس الجمهورية.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 ( جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ) في جميع المحافظات :

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 القاهرة

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 القاهرة



الخميس 16 مايو : اللغة العربية والخط والإملاء

السبت 18 مايو : التربية الدينية + الدراسات الاجتماعية

الاحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة



جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 الجيزة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الجيزة

السبت 18 مايو : اللغة العربية والخط

الاحد 19 مايو : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر

الاثنين 20 مايو : الهندسة

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الأربعاء 22 مايو : العلوم + التربية الفنية

الخميس 23 مايو : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بورسعيد

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 بورسعيد

الأربعاء 15 مايو : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 16 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

السبت 18 مايو : الهندسة + التربية الدينية

الاحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + التربية الرياضية

الاثنين 20 مايو : اللغة العربية والخط والاملاء

الثلاثاء 21 مايو : الدراسات الاجتماعية



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 الإسكندرية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الاسكندرية

السبت 18 مايو : اللغة العربية + التربية الدينية

الأحد 19 مايو : اللغة الاجنبية

الاثنين 20 مايو : علوم

الثلاثاء 21 مايو : جبر + تربية فنية

الاربعاء 22 مايو : هندسة + حاسب آلي

الخميس 23 مايو : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 الأقصر

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الأقصر

السبت 18 مايو : اللغة العربية الخط والإملاء + التربية الدينية

الاحد 19 مايو : الدراسات الاجتماعية

الاثنين 20 مايو : الهندسة + الكمبيوتر

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الاجنبية الاولى

الاربعاء 22 مايو : الجبر + التربية الفنية

الخميس 23 مايو : العلوم + التربية الرياضية بالمدارس الرياضية فقط



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة أسوان

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 أسوان

السبت 18 مايو : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الاحد 18 مايو : جبر واحصاء + تربية فنية

الاثنين 20 مايو : الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الاجنبية الأولى + كمبيوتر و تكنولوجيا المعلومات

الاربعاء 22 مايو : علوم + لغة اجنبية أولى مستوى رفيع

الخميس 23 مايو : تربية رياضية + لغة اجنبية ثانية مستوى رفيع



جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 الشرقية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الشرقية

السبت 18 مايو : اللغة العربية والاملاء + التربية الدينية

الأحد 19 مايو : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : اللغة الاجنبية

الثلاثاء 21 مايو : هندسة + تربية فنية

الاربعاء 22 مايو : العلوم

الخميس 23 مايو : دراسات اجتماعية



جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 الدقهلية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الدقهلية

السبت 18 مايو : اللغة العربية

الأحد 19 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الدينية

الاثنين 20 مايو : العلوم + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 21 مايو : الدراسات الاجتماعية

الاربعاء 22 مايو : الهندسة + التربية الفنية

الخميس 23 مايو : اللغة الاجنبية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 الغربية





جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الغربية

السبت 18 مايو : اللغة العربية والخط والاملاء

الاحد 19 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الدينية

الاثنين 20 مايو : الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 21 مايو : الهندسة + التربية الفنية

الاربعاء 22 مايو : اللغة الاجنبية + الكمبيوتر

الخميس 23 مايو : العلوم





جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 القليوبية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 القليوبية

السبت 18 مايو : اللغة العربية والخط والاملاء

الاحد 19 مايو : العلوم + التربية الفنية

الاثنين 20 مايو : اللغة الاجنبية والتربية الرياضية

الثلاثاء 21 مايو : الهندسة + التربية الدينية

الأربعاء 22 مايو : الجبر والاحصاء

الخميس 23 مايو : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات



جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 كفر الشيخ

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 كفر الشيخ

19 مايو : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الاثنين 20 مايو : الجبر + اللغة الانجليزية

الثلاثاء 21 مايو : الهندسة + الحاسب الآلي

الاربعاء 22 مايو : العلوم + التربية الفنية

الخميس 23 مايو : الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 سوهاج

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 سوهاج

السبت 18 مايو : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الرياضية للمدارس الرياضية

الاحد 19 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الاثنين 20 مايو : العلوم + التربية الدينية

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الاجنبية

الاربعاء 22 مايو : الهندسة + الكمبيوتر

الخميس 23 مايو : الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 أسيوط





جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 أسيوط

السبت 18 مايو : اللغة العربية والخط والاملاء + الكمبيوتر

الاحد 19 مايو : الجبر والاحصاء

الاثنين 20 مايو : اللغة الاجنبية + التربية الفنية

الثلاثاء 21 مايو : العلوم

الاربعاء 22 مايو : الهندسة + التربية الدينية

الخميس 23 مايو : الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية



جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 المنيا

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 المنيا



الاربعاء 15 مايو : اللغة العربية والخط والاملاء

الخميس 16 مايو : هندسة + كمبيوتر

السبت 18 مايو : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الاحد 19 مايو : الجبر والاحصاء + تربية فنية

الاثنين 20 مايو : دراسات اجتماعية

الثلاثاء 21 مايو : العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بني سويف

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 بني سويف

السبت 18 مايو : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط

الاحد 19 مايو : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر

الاثنين 20 مايو : اللغة الأجنبية

الثلاثاء 21 مايو : الهندسة + التربية الدينية

الأربعاء 22 مايو : الجبر + التربية الفنية

الخميس 23 مايو : العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 الإسماعيلية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الاسماعيلية



السبت 18 مايو : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط

الاحد 19 مايو : اللغة الانجليزية + التربية الدينية

الاثنين 20 مايو : جبر + كمبيوتر

الثلاثاء 21 مايو : العلوم + التربية الفنية

الاربعاء 22 مايو : هندسة

الخميس 23 مايو : الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 السويس

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 السويس



السبت 18 مايو : اللغة العربية والخط والاملاء

الاحد 19 مايو : الدراسات الاجتماعية

الاثنين 20 مايو : اللغة الاجنبية + التربية الفنية

الثلاثاء 21 مايو : الجبر + التربية الدينية

الاربعاء 22 مايو : الهندسة + الكمبيوتر

الخميس 23 مايو : العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 مطروح

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 مطروح



السبت 18 مايو : اللغة العربية والخط والاملاء

الاحد 19 مايو : الهندسة + التربية الفنية

الاثنين 20 مايو : الجبر + التربية الدينية

الثلاثاء 21 مايو : العلوم

الاربعاء 22 مايو : اللغة الانجليزية + الكمبيوتر

الخميس 23 مايو : الدراسات

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 المنوفية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 المنوفية

الخميس 16 مايو : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر

السبت 18 مايو : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية فقط

الاحد 19 مايو : اللغة الانجليزية

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الدراسات الاجتماعية + التربية الفنية

الاربعاء 22 مايو : الهندسة + التربية الدينية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 الوادي الجديد

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الوادي الجديد

الاربعاء 15 مايو : اللغة العربية والاملاء + التربية الدينية

الخميس 16 مايو : الجبر

السبت 18 مايو : الدراسات + الكمبيوتر

الاحد 19 مايو : الهندسة + التربية الفنية

الاثنين 20 مايو : اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 21 مايو : العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 شمال سيناء

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 شمال سيناء

الاربعاء 15 مايو : اللغة العربية والاملاء + التربية الدينية

الخميس 16 مايو : الجبر + كمبيوتر

السبت 18 مايو : العلوم

الاحد 19 مايو : الهندسة + التربية الفنية

الاثنين 20 مايو : اللغة الانجليزية

الثلاثاء 21 مايو : الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 جنوب سيناء

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 جنوب سيناء

السبت 18 مايو : اللغة العربية الخط والاملاء

الاحد 19 مايو : اللغة الانجليزية + التربية الدينية

الاثنين 20 مايو : الهندسة + التربية الفنية

الثلاثاء 21 مايو : الجبر + الكمبيوتر

الاربعاء 22 مايو : الدراسات الاجتماعية

الخميس 23 مايو : العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 الفيوم

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الفيوم

السبت 18 مايو : اللغة العربية الخط والاملاء + التربية الدينية

الاحد 19 مايو : العلوم

الاثنين 20 مايو : الجبر + الكمبيوتر

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الاجنبية الاولى + التربية الفنية

الاربعاء 22 مايو : الدراسات الاجتماعية

الخميس 23 مايو : الهندسة + اللغة الاجنبية الثانية + التربية الرياضية بالمدارس الرياضية فقط

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 دمياط

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 دمياط



السبت 18 مايو : اللغة العربية الخط والاملاء

الاحد 19 مايو : اللغة الانجليزية

الاثنين 20 مايو : الهندسة

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والاحصاء

الاربعاء 22 مايو : العلوم

الخميس 23 مايو : الدراسات

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 البحر الأحمر

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 البحر الأحمر



السبت 18 مايو : اللغة العربية الخط والاملاء + التربية الدينية

الاحد 19 مايو : الدراسات الاجتماعية

الاثنين 20 مايو : اللغة الانجليزية

الثلاثاء 21 مايو : الهندسة + التربية الفنية

الاربعاء 22 مايو : الجبر + الكمبيوتر

الخميس 23 مايو : العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 البحيرة

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 البحيرة



الاربعاء 15 مايو : اللغة العربية الخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 16 مايو : الجبر + التربية الفنية

السبت 18 مايو : الهندسة + الكمبيوتر

الاحد 19 مايو : العلوم

الاثنين 20 مايو : الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 21 مايو : اللغة الانجليزية