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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"المركز القومي" يعرض 3 أفلام بنادي السينما المستقلة .. غدا

صدى البلد

يواصل نادى السينما المستقلة الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش فعالياته غدا السبت فى تمام الساعة الثامنة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يعرض خلال الفعاليات ثلاثة أفلام وهي الفيلم التسجيلي القصير "رحال" للمخرج يوسف شعبان، وتدور أحداثه حول رحلة استكشافية بسيطة للعيش في تفاصيل حياة إحدي القبائل البدوية كما يسلط الضوء علي الحياة البدوية المليئة بالمشاق والمصاعب، وإعتمادهم علي المعيشة البدائية إستكمالًا لخطي أبائهم وأجدادهم رغم التقدم التكنولوجي الذي يعيشه المجتمع الان .

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كذلك يعرض فيلم "حتة سكر" للمخرج محمد على طه، وتدور أحداث الفيلم حول تغيير الأقدار فى حياة الأشخاص وتبدل الأحوال من الموت للحياة وعدم توقع النهايات.

كما يعرض الفيلم الروائي القصير " يوم الاجازة" للمخرج ياسر سعيد ، ويناقش الفيلم يوم فى حياة أحد الاشخاص من المفترض أنه يوم أجازة عمل له ولكنه بالرغم من ذلك يعمل به ويبدأ الفيلم فى توضيح مدى الاعراض الجانبية الايجابية  والسلبية لهذا الشخص.

وعقب عرض الأفلام سوف تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

الأوبرا المصرية الفيلم الروائي القصير الفيلم التسجيلي القومي للسينما المركز القومي للسينما

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