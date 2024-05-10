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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اخصموا كثيرا من السعر| نيسان توجّه طلبا عاجلا لتجار السيارات لهذا السبب

نيسان
نيسان

في أحدث التطورات في صناعة السيارات، تشهد شركة نيسان ارتفاعًا في مخزونات السيارات الجديدة، حيث يتوفر لديها إمدادات تكفي لما يقرب من 100 يوم من المعدن الجديد. 

وتهدف الشركة إلى تحفيز تجارها من خلال السماح لهم ببيع موديلات 2024 بخصومات تصل إلى 10٪ من الفاتورة، بهدف تسوية مخزونها وتفريغ الفضاء لاستقبال نماذج 2025 الجديدة مثل Kicks القادمة.

ووفقًا لمذكرة تم إرسالها إلى التجار وحصلت عليها Automotive News، فإن التجار يمكنهم أيضًا الحصول على خصومات تصل إلى 15٪ على الجيل الثاني من أرمادا، الذي يبلغ عمره سبع سنوات.

يعكس هذا التطور الرغبة في تحفيز حركة البيع لدى نيسان، حيث أدرك التجار خلال الأشهر الستة الماضية أن هناك فرصًا كبيرة للحصول على صفقات مميزة على سيارات نيسان. 

وعلى الرغم من الارتفاع القوي في المبيعات للربع الأول، إلا أن الشركة تواجه تحديات في تفريغ مخزونها.

مع ذلك، يتوقع أن لا تتأثر بالخصومات السيارات الثقيلة مثل GT-R أو طرازات Pathfinder Platinum 2024 ذات الأسعار المرتفعة. 

 

مبيعات شركة نيسان

بالنسبة لعشاق السيارات الخارقة، قد يكون عليهم الانتظار لعروض أخرى.

تصل مشاكل مخزون نيسان بعد شهر من إعلان شركة صناعة السيارات عن مبيعات قوية للربع الأول. 

وارتفعت المبيعات بنسبة 8.5 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد عام 2023 القوي، لكن الشركة شهدت أيضًا ارتفاعًا في مبيعات أسطولها. 

أنهت نيسان العام الماضي بزيادة كبيرة في المبيعات بنسبة 22.2 بالمائة مقارنة بعام 2022، لكن ذلك لم يكن كافياً لتقليل مخزونها.

من المحتمل أنك لن تجد خصمًا على السيارات الثقيلة مثل  GT-R أو الطرازات ذات الأسعار الأعلى مثل 2024 Pathfinder Platinum التي تبلغ قيمتها 52000 دولار. 

وأخبر التجار AN أنهم سيستهدفون الخصومات على نماذج البيع البطيء ومستويات القطع ذات الخيارات القليلة.

2024-nissan-z-nismo
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