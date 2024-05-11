أقوى موبايل أوبو Oppo بسعر مناسب في السوق

يتميز هاتف Oppo Reno 10 بكونه أحد أقوى هواتف أوبو التي تم إطلاقها مؤخرًا مع إمكانات كبيرة في الشاشة والكاميرا وأيضًا البطارية، إلى جانب توفيره لسعر مناسب للشباب والفئة المتوسطة مقارنة بأسعار هواتف الفلاجشيب مرتفعة الثمن.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 10

وجاء بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.7 بوصة، مع دقة 1080x2412 بكسل مع كثافة بكسلات 394 نقطة لكل بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع زجاج واقي من Asahi Glass AGC DT-Star2.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بعدسة واسعة بدقة 64 ميجابكسل، مع تقنية PDAF، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED وتقنية HDR وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 67 وات، مع نظام تشغيل أندرويد 14.

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 7050 من تصنيع شركة ميدياتك التايوانية ، مع شريحة معالجة رسوميات الجرافيك من نوع Mali-G68 MC4 تقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 10

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno 10 في السوق المصري بسعر حوالي 16 ألف و 500 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .