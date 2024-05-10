الغربية .. لقاء عن "الذكاء الاصطناعي" ضمن أنشطة توعوية لقصور الثقافة

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات التثقيفية والتوعوية بمحافظة الغربية، شهدها قصر ثقافة الطفل بطنطا، أمس الخميس، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

في محاضرة، عن "الذكاء الاصطناعي"، أوضحت رشا عبد الحكيم، المتخصصة في علوم الحاسب الآلي، أن العالم يشهد خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة من حيث التطور التقني، التي أصبح لها دور بارز في عمليات التنمية، لافتة إلى أنه ساهم في خفض التكاليف، وعمل على زيادة الإنتاج.

وعن مخاطر الهجرة غير الشرعية، أكد د. محمد السعيد قطب، رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالغربية، أن من مخاطر الهجرة غير الشرعية ضياع حقوق الشاب المهاجر، الذي يصل إلى وجهته دون أوراق رسمية تثبت شخصيته، مما يعرضه للمساءلة القانونية، مؤكدا أنها تفرض على الشباب العمل بأجور زهيدة جدا نظرا لتواجدهم داخل البلد بشكل يخالف القوانين، مما يعرضهم لمطاردات الجهات الأمنية.

وطالب "قطب" عقد المزيد من الفعاليات التوعوية واللقاءات التثقيفية للشباب لزيادة وعي المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وعرض الوسائل الآمنة للهجرة إلى الدول الأجنبية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قد اتخذت عددا من الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على الشباب والمجتمع.

وضمن فعاليات ثقافة الغربية المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهدت عدة مواقع ثقافية إقامة محاضرات ومسابقات فنية للأطفال للاحتفال بعيد العمال وأعياد الربيع، داخل قصر ثقافة المحلة، وبيت ثقافة دهتورة.