السفير علي الحفني : الصين تتابع القضية الفلسطينية.. فيديو

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الاسبق، إن الصين حريصة على علاقتها مع اوروبا ، وهناك اهمية أن يكون العالم يعتمد على العديد من الاقطاب وليس قطب واحد فقط .

وتابع السفير على الحفني ، خلال مكالمة فيديو لبرنامج " مصر جديدة مع ضياء رشوان على فضائية " etc “ ، أن الصين سياستها للقارة الافريقية واضحة ، ودبلوماسيتها الناعمة هي مفتاح نجاحها في القارة الافريقية .

وتابع : الصين تتابع بدقة القضية الفلسطينية ولديها تواجد على المسرح الاعلامي ، وترى في ميثاق الامم المتحدة ملاذ لها ضد اي اختراق للقانون .