«هي شقة!».. مشادة ساخنة بين عضو لجنة فتوى وطبيب بسبب تأجير الأرحام

علق الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوي الأسبق، على موضوع تأجير الأرحام، قائلا: إنه يتذكر فتوى الشيخ عطية صقر إمام المفتين والفتوى، وهي أنه: أما إذا كان التلقيح بغير من الزوج وبويضة الزوجة أو فى رحم آخر؛ فهو حرام، لأنه في حكم الزنا، مشيرا إلى أنه إن لم يكن زنا موجبا للحد سواء أكان ذلك برضاهما أو بغير رضاهما.

ومن جانبه، علق الدكتور محمود سامح، كبير استشاري جراحة النساء والتوليد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خلاصة الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن كل حالة ولها ظروفها فى هذا الأمر، وأن الضرورات أحيانا تبيح المحظورات، موضحا أن هذا الأمر مباح فى كثير من الدول الأوروبية لأن الحمل والولادة “أمنية كبيرة”، وتأجير الأرحام يجوز علميا.

وتابع: “عندما يحدث تلقيح من الأم والأب؛ فهذا ليس له زنا على الإطلاق.. وإنما عندما يدخل في رحم المؤجر، هذا بالطبع يختلط بدمها”.

وهاجمه عضو لجنة الفتوي الأسبق، قائلا: “الراجل دا أما ينزل القبر أو التربة اللي هتتحفر، سيسأل: ما ربك؟.. ما دينك؟.. ما نبيك؟، يشوف سيدنا محمد قال إيه قبل الغرب، قال إيه؟.. هي شقة عشان نأجرها؟.. وأنت دكتور على نفسك”.