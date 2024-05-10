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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جمال طبيعي | هاجر أحمد تسحر العيون بأحدث إطلالاتها

هاجر احمد
هاجر احمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت هاجر أحمد باطلالة جذابة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي جمال ملامحها الطبيعي من دون وضع أي مكياج، لتسحر المتابعين بجمال عينيها.

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أحدث أعمال هاجر أحمد

وشاركت هاجر احمد في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل المعلم

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصه مسلسل المعلم

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

ومن ناحية أخرى، تشارك هاجر أحمد في فيلم "أهل الكهف"، بطولة كل من: خالد النبوي، محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، محمد فراج، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، ماجد المصري، وأحمد عيد، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، عن الرواية حاملة لنفس الاسم للكاتب الكبير الراحل توفيق الحكيم، المقرر عرضه في موسم صيف 2024.

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