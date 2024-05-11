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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب يعترض 100 مهاجر غير قانوني متجهين للكناري

صدى البلد

نفّذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية، الجمعة، عملية اعتراض وإبعاد لأكثر من 100 مهاجر غير قانوني، كانوا يستعدون للتوجه إلى جزر الكناري التابعة لإسبانيا، بحسب بيان رسمي.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أوردته وكالة الأنباء المغربية، أن الوحدة المذكورة اعترضت على بعد 85 كيلومترا جنوب غربي مدينة طانطان قارباً مطاطياً كان على متنه 52 مرشحاً للهجرة غير الشرعية، من بينهم 29 من مواطني بلدان جنوب الصحراء، و17 مغربياً، و6 آسيويين.

ووفق المصدر ذاته، أحبطت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، في اليوم نفسه، محاولتين للهجرة غير النظامية جنوب غربي طانطان أيضا، شارك فيهما 77 من مواطني بلدان جنوب الصحراء وآسيويان ومغربيان.

وأوضح البلاغ أن المرشحين للهجرة الـ133 الذين كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري تلقوا الإسعافات الأولية، قبل تسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي لاتخاذ الإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.

ويعد طريق الهجرة إلى جزر الكناري البوابة الأخرى إلى أوروبا في المحيط الأطلسي، خاصة من السواحل المغربية.

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