الشبراوية الصوفية.. طريقة أهل الخلوة مع الله ومنهجها في معاملات القلوب

الطرق الصوفية، لافرق بين كل طريقة وأخرى، همّ كل طريقة العبادة والصلاة والأذكار والأوراد ، وفي النهاية كله امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته من بعده، وهي تجلي القلوب، ومن هنا تعرف الطريقة الشبراوية الخلوتية بـ أهل الخلوة، وعدد اتباعها 3 ملايين بالداخل والخارج.. تنتشر فى مصر و الجزائر وليبيا وشرق آسيا.

الطريقة الشبراوية هي أحد فروع الطريقة الخلوتية، لها فلسفتها الواضحة، التي يدركها جميع مريدي الطريقة، وهي تحري الصدق فى القول والعمل وفى الغيبيات "معاملات القلوب" وتحرى مواضع الكذب فى القول والعمل وفى الغيبيات والبعد عنها والفرار منها.

أهل الخلوة

و تعد هي إحدى الطرق التى سلكت مسلك أهل الخلوة فهم في خلوة دائمة مع الله، مقرها داخل مسجد «الشبراوى» الخاص بالطريقة فى شارع صلاح سالم جميع الطرق الصوفية لا بد لأتباعها من خلوة، لكن أتباع الخلوتية يكثرون الخلوة أكثر من غيرهم.

داخل الطريقة الشبراوية شروط وآداب للخلوة مع الله أهمها لا بد من استئذان شيخها وتبدأ من يوم إلى ٤٠ يومًا يتجمع خلالها أتباع الطريقة وطرق صوفية أخرى داخل مسجد الشبراوي.

تتميز الطريقة أيضًا بختم صلاة الصبح، وورد الستار، إضافة إلى الاهتمام بالصلاة التي تغافلها الكثير من المسلمين، وهي صلاة الضحى، فهي بالنسبة للطريقة في منزلة صلاة قيام الليل، وكل هذه الأوراد والاستغفار تجعل حبنا في الدين حماية لنا من الدنيا.

موعد الحضرة

حضرة الطريقة تكون يومي الجمعة والاثنين، في مسجدي السيدة زينب والحسين، أما في المحافظات، فالحضرة تدور في البلاد، إلا يوم الجمعة، حيث يأتي الجميع إلى القاهرة لحضور الحضرة الرئيسية للطريقة، وأهم شيء في الحضرة كما يقول شيخ الطريقة عبدالخالق الشبراوي، هي الطهارة والأدب، ثم استحضار الخشوع، ثم الذكر.