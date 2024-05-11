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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جلال: على الأهلي اللعب بتشكيله الأساسي أمام بلدية المحلة

صدى البلد

أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أنه على مارسيل كولر، مدرب الأهلي الدفع بتشكيله الأساسي في مباراة بلدية المحلة، المُقرر إقامتها في الدوري العام.


وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي قدم مباراة رائعة أمام الاتحاد السكندري، خصوصًا في الشوط الأول، ورضا سليم إضافة للفريق".


وأضاف: "جمهور الأهلي لا يقبل أي نتيجة إلا الفوز، ومباراة بلدية المحلة هي بروفة أخيرة قبل مواجهة الترجي التونسي، والفريق لديه أسبوع كامل للاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا".


وتابع: "على الأهلي اللعب بقوامه الأساسي أمام بلدية المحلة، مثل مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم أو محمود متولي مع رامي ربيعة وعلي معلول".


وأكمل: "يجب أيضًا مشاركة مروان عطية مع أكرم توفيق وإمام عاشور في خط الوسط، مع مشاركة بيرسي تاو أيضًا بجانب محمود كهربا في خط الهجوم".


وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "مقتنع بقدرات محمد مجدي أفشة، وحسام حسن يعتمد عليه في منتخب مصر، وكان من الممكن أن يشارك في مباراة الاتحاد السكندري الماضية، لذا على مارسيل كولر منحه فرصته مع الفريق".

الزمالك الأهلى الاتحاد بلدية المحلة دوري ابطال افريقيا

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