عواصف ترابية قوية.. تنبيه من الأرصاد لمرضى الحساسية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح الشمالية إلى شمالية غربية على شمال الجمهورية يصاحبها هبات قوية أحيانا للرياح تصل إلى حد العاصفة الترابية يصاحبها إثارة الغبار خلال فترة الظهيرة اليوم السبت.

يعتبر مرضى الجيوب الأنفية، هم الأكثر عرضة للضرر من الأجواء المحملة بالأتربة والرياح، لأنها تزيد التهابات الجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى انسداد فتحات الجيوب الأنفية، كما أنها تزيد من أعراض المرض.

وأظهرت آخر خرائط للطقس، التابعة لهيئة الأرصاد تحرك الكتلة الهوائية الساخنة إلى شرق الجمهورية ليحل الهواء المعتدل الحرارة على مناطق غرب الجمهورية والوجه البحري والقاهرة والقناة، ومن المتوقع تراجع درجات الحرارة العظمى عن أمس الجمعة.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس اعتدالا على شمال غرب الجمهورية وحتي الإسكندرية ، ويميل إلى الحرارة على مدن الوجه البحري والقاهرة والقناة حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة جنوبا نهاراً.

وتوقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة الصغرى ليلا علي أغلب أنحاء محافظات شمال ووسط الجمهورية ليصبح الطقس معتدل الحرارة في أول الليل ولطيف إلى مائل للبرودة في الصباح الباكر.

الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم:

يشهد طقس اليوم تكوّن السحب المحدودة على أغلب أنحاء الجمهورية مع طقس مشمس نهارا مع ظهور كميات قليلة من السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والمرتفعة جنوبا. من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وتسجل السواحل الشمالية 24 مئوية، وترتفع على جنوب سيناء وتصل إلى 37 درجة مئوية، وتسجل أعلى معدلاتها على جنوب الصعيد 42 درجة مئوية .

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بشمال وجنوب الصعيد.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر وارتداء مرضى الصدر والجيوب الأنفية الكمامات في الشارع، وإحكام غلق النوافذ منعا لتسرب الأتربة الناعمة إلى داخل الشقق السكنية وتأجيل المشاورير الغير ضرورية لمواجهة تقلبات الطقس.

وأضافت هيئة الأرصاد أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، واتجاه الرياح شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 31 17

بنهــــا 29 17

دمنهور 30 17

وادي النطرون 29 17

كفر الشيخ 29 18

المنصورة 29 18

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 29 17

دمياط 25 18

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 31 17

السويس 30 18

العريش 27 15

رفح 26 14

رأس سدر 31 17

نخل 31 14

كاترين 30 12

الطور 34 18

طابا 32 19

شرم الشيخ 36 23

الإسكندرية 24 17

العلمين 24 16

مطروح 23 14

السلوم 23 13

سيوة 28 14

رأس غارب 34 21

الغردقة 37 22

سفاجا 35 22

مرسى علم 37 23

شلاتين 36 22

حلايب 35 22

أبو رماد 33 21

رأس حدربة 33 21

الفيوم 32 17

بني سويف 32 17

المنيا 33 18

أسيوط 35 19

سوهاج 38 22

قنا 42 24

الأقصر 42 24

أسوان 43 25

الوادي الجديد 39 22

أبوسمبل 43 25