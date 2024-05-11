عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حر وتراب.. تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، محذرة من حالة الطقس في جميع انحاء البلاد كافة، قائلة :"الجو قلب فرن وكميات تراب غريبة".


وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن ارتقاع قيم الحرارة مستمر في أغلب المحافظات، إذ مازلنا نتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من المناطق الصحراوية، وتحديدًا من الصحراء الغربية وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة. 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، : «نشعر بالأجواء الحارة في فترة النهار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأجواء مائلة للحرارة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، واليوم، العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 34 درجة مئوية». 
 

وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن خلال يومي الأحد 12 مايو والاثنين 13 مايو 2024، ستشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت خلال هذه الفترة، نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 

وأكدت أنَّه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع عشر من مايو، وحتى الخميس الموافق السادس عشر من الشهر نفسه، تنشط رياح على أغلب الأنحاء.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية الإعلامي عمرو أديب الدكتورة منار غانم الصحراء الغربية تحذير عاجل هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس قيم الحرارة نشاط رياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ضبط وإحضار.. قرار عاجل من النيابة بحق مطرب المهرجانات عصام صاصا

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الفراخ والبيض.. رئيس الشعبة: وفرة مدخلات الإنتاج

الاتحاد الأوروبي: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين مهم

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

حر وتراب.. تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أيمن يونس يوجه نصيحة لـ الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية.. ماذا قال؟

أقوى موبايل أوبو Oppo بسعر مناسب في السوق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكيلو مفروم.. طريقة عمل البرجر المنزلى

بالدولار والجنيه.. سعر غير متوقع لتوب إليسا في حفلها بميامي

بـ10 آلاف فقط.. أرخص سعر لسيارة تويوتا كورولا في السعودية

مطرز يديويا.. لينا طهطاوي بفستان ذيل السمكة في حفل زفافها على محمد فرج

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-