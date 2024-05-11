حر وتراب.. تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، محذرة من حالة الطقس في جميع انحاء البلاد كافة، قائلة :"الجو قلب فرن وكميات تراب غريبة".



وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن ارتقاع قيم الحرارة مستمر في أغلب المحافظات، إذ مازلنا نتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من المناطق الصحراوية، وتحديدًا من الصحراء الغربية وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيم الحرارة.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، : «نشعر بالأجواء الحارة في فترة النهار في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأجواء مائلة للحرارة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، واليوم، العظمى على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون 34 درجة مئوية».



وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن خلال يومي الأحد 12 مايو والاثنين 13 مايو 2024، ستشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت خلال هذه الفترة، نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.



وأكدت أنَّه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع عشر من مايو، وحتى الخميس الموافق السادس عشر من الشهر نفسه، تنشط رياح على أغلب الأنحاء.

