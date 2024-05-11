عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تشدد على الحق الشرعي لفلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

صدى البلد

أكد المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة السفير طارق الأدب، دعم بلاده للحق الشرعي والطبيعي لدولة فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، قائلا: إن فلسطين "تستجيب لكل مقتضيات هذه العضوية، كما وردت في الفقرة الرابعة من الميثاق".


وشدد المندوب التونسي - في كلمته بجلسة الأمم المتحدة على الحق الشرعي للفلسطينيين في تقرير المصير؛ كي تتمكن فلسطين من مواصلة جهودها مع المجموعة الدولية لإنهاء الاحتلال ووضع حد لحرب الإبادة وكل ممارسات القمع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق منذ سبعة عقود.


وجدد على دعم تونس الثابت والمبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة، على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.


كما شدد على مطالبة تونس، المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي - مرة أخرى - بتحمّل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية لوقف المجازر المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وبيان الحقائق بخصوص المقابر الجماعية التي تم اكتشافها، إلى جانب وقف إمداد قوات الاحتلال بالأسلحة.


وطالب بالوقف الفوري لجرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم والانتهاكات، ودعوة المجموعة الدولية إلى الوقوف بحزم وجدية، بعيدا عن أي حسابات سياسية أو ازدواجية في المعايير؛ لمنع جريمة أخرى تستهدف أكثر من 1.5 مليون فلسطيني مهجر قسريا في رفح جنوب قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية التي مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنعها في إطار استخدامها للتجويع كوسيلة حرب.


يشار إلى أن تونس صوتت  لصالح القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا والذي يعطي امتيازات جديدة لدولة فلسطين في المنظمة الأممية فيما يتعلق بمشاركتها في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية، ويقرر بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة، ويوصي بأن يعيد مجلس الأمن النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي.
ح ن ه - ك ف

الأمم المتحدة تونس فلسطين طارق الأدب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

عواصف ترابية قوية.. تنبيه من الأرصاد لمرضى الحساسية

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

3 وصفات لبذور الشيا للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الطقس

الشمس تطلق عواصف ضخمة تقطع الاتصالات والكهرباء والأنترنت

دعاء لسرعة الحفظ والفهم وعدم النسيان.. يحقق التركيز في المذاكرة والتفوق

جدول زمني الأهم .. نصائح للتعامل مع الابن المستهتر خلال فترة الامتحانات

ياسين كمال وعمر فرج يتأهلان لنصف نهائي الباراكياك في بطولة العالم بالمجر

استمرار امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل بالمدارس|ماذا يمتحن طلاب أولى ثانوي اليوم؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يا بخت من زار وخفف .. إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات

تشعر بالإندفاع فى قراراتك .. نصائح للتأني والحصول على رؤية أوضح

غادة إبراهيم : أنا أجمل من نانسي عجرم .. وعيوني تشبه مني زكي

15الف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل على السوشيال ميديا بسعر البوركيني

فيديو

لا يعلمون طريقة تفكيري.. رانيا يوسف: البعض يركز على فساتيني بالمهرجانات الفنية|فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-