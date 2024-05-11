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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الترم الثاني بالمدارس عبر جروبات الغش بتليجرام

جروبات الغش على تليجرام
جروبات الغش على تليجرام

تشهد الآن جروبات الغش على تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات الامتحانات التي يؤديها طلاب المدارس الآن داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024.

جاء ذلك بعد دقائق من توزيع أوراق الأسئلة على طلاب صفوف النقل في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 الموجودة على مستوى الجمهورية.

فعلى سبيل المثال، نشرت جروبات الغش على تليجرام صور  امتحان التربية الوطنية لطلاب أولى ثانوي بمحافظة القليوبية، وامتحان الفيزياء لطلاب أولى ثانوي بالجيزة.

من جانبها، أكدت غرف عمليات مديريات التربية والتعليم، أنها تقوم بتتبع جميع الصور المتداولة على جروبات الغش على تليجرام، وتقوم بإبلاغ الجهات المعنية بهذه الجروبات، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات العقابية القانونية ضد الطلاب الذين يصورون الامتحانات داخل اللجان ويرسلونها إلى جروبات الغش على تليجرام.

كانت وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية حذرت جميع الطلاب من الانسياق وراء جروبات شاومينج وأعوانه سواء على تليجرام أو فيس بوك، حيث تم التأكيد على أن أي محاولة للغش أو لتصوير الامتحان سوف تعرض صاحبها للعقاب فورا وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

ممنوعات في لجان الامتحانات

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة منع الطلاب من حيازة السماعات، أو الساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائياً، مع تحذير الطلاب من أن أي محاولة للغش ستعتبر ستؤدي إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء الامتحان للطلاب  وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020.

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