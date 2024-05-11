20 صورة من حفل تامر عاشور فى الرحاب بحضور كامل العدد

أحيا الفنان تامر عاشور، حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان عيد الربيع وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

الحفل برعاية المنتج أحمد رأفت، وإشراف عام الفنانة برلنتي فؤاد.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "تسلم، تيجي نتراهن، الفترة دي، هاجي علي نفسي" وغيرها من الأغاني، والحفل من تنظيم ياسر الحريرى.

تامر عاشور “هيجيلي موجوع”

من جهة أخرى، تصدرت أغنية “هيجيلى موجوع” للفنان تامر عاشور، قائمة الأعلى استماعا على منصة “أنغامى”، حيث احتلت المرتبة الأولى بعد أسابيع قليلة من طرحها.

الأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع عمرو الخضري ومهندس الصوت صقر.

أغاني تامر عاشور

كان المطرب تامر عاشور طرح أغنيته الجديدة بعنوان “عديت”، من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما، وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثانية لتامر خلال هذا الموسم، حيث سبق وطرح الشهر الماضي أغنية بعنوان “اصحى للكلام”.

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور

حفل تامر عاشور