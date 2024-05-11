الخارجية الإماراتية: نتنياهو لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله اتخاذ هذه الخطوة

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، مؤكدة رفضها الإنجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.

جاء ذلك وفقا لنبا عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

و قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، إن الإمارات "تستنكر تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول دعوة الدولة للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد في تغريدة على منصة "إكس": "إذ تشدد دولة الإمارات بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة، كما ترفض الدولة الإنجرار خلف أي مخطط يرمي لتوفير الغطاء للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة".

ولفت إلى أن أن دولة الإمارات "تؤكد على أنه عندما يتم تشكيل حكومة فلسطينية تلبي آمال وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتتمتع بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية، فإن الدولة ستكون على أتم الإستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتلك الحكومة.