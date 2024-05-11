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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طلاب «الرسمية الدولية بالمقطم» يفوزون بـ26 ميدالية ذهبية وفضية بمسابقة STEMCO العالمية

صدى البلد

فاز 14 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية بالمدرسة الرسمية الدولية بالمقطم بـ26 ميدالية ذهبية وفضية بمسابقة STEMCO العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا والطاقة والرياضيات لطلاب المدارس الدولية على مستوى العالم.

وقال حسنى السيد، مدير المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم، خلال احتفالية نظمتها المدرسة لتكريم الطلاب، إن المدرسة حصلت على 26 ميدالية منقسمة إلى 16 ميدالية ذهبية و9 فضية وميدالية برونزية بمسابقة STEMCO العالمية فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة والهندسة.

وأضاف أن هذه المشاركة تعتبر المرة الأولى لفرع المدارس الرسمية الدولية بالمقطم.

وأشار مدير المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم، إلى أن وزارة التربية والتعليم ومؤسسة المدارس الرسمية الدولية تحرص على تقديم كل أوجه الدعم للطلاب لخلق جيل على قدر كافٍ من الوعى والفكر والقدرة على تمثيل مصر فى المسابقات العالمية.

من جانبها، قالت هانم محمد، المشرفة على المسابقات العالمية بالمدرسة الرسمية الدولية بالمقطم، إن الطلاب المشاركين بمسابقة STEMCO العالمية حصلوا على منحة لمدةأسبوع لدولة سنغافورة لتبادل الخبرات والمعلومات، بالإضافة إلى توزيع شهادات تقدير لهم والميداليات الذهبية والفضية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حريصة على تقديم خدمات تعليمية متميزة ذات جودة عالية من خلال إنشاء المدارس الرسمية الدولية ips، حيث سعت الوزارة إلى توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي، حرصاً منها على تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس الرسمية الدولية IPS والتي تطبق المناهج البريطانية.
 


 

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