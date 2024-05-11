جوائزها تصل لـ 600 ألف دولار.. تفاصيل انطلاق بطولة العالم للإسكواش 2024

كشف عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش عن تفاصيل استضافة مصر لانطلاق بطولة العالم للإسكواش 2024.

600 ألف دولار

وقال “خليفة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن بطولة الاسكواش مهمة للغاية، حيث تصل جوائزها لحوالي 600 ألف دولار ويشارك فيها حوالي 180 لاعب، ومن ضمنهم أكثر من 40 لاعب مصري.

وأضاف عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش أن مصر تتميز بطقسها الرائع والموقع المتميز ولذلك كان لها الأولوية في الاختيار من أجل انطلاق البطولةن لافتًا إلى أن هناك 18 دول مشاركة من ضمنهم أمريكا وإنجلترا وماليزيا والصين.