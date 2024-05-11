خبير مناخي: الدول الصناعية الكبرى مسئولة عن 70% من إنتاج الغازات

قال ليث العلامي، خبير الطقس والمناخ، إن الاحتباس الحراري الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري وغازات ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى تغيير الغلاف الجوي الطبيعي للأرض.

موجات حر شديدة

وأضاف “العلامي”، عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن تغيير الغلاف الجوي الطبيعي للأرض قد يظهر في صورة موجات حر شديدة وموجات غزيرة من الأمطار، مشيرا إلى أن الدول الصناعية الكبرى هي المسئولة عن تصدير أكبر كمية من الغازات بنسبة تصل لـ70%.



وأوضح خبير الطقس والمناخ أن هذه الدول رغم المؤتمرات والاتفاقيات لا تلتزم بخفض نسبة إنتاجها من الغازات المضرة للبيئة، وذلك من أجل مصالحها الاقتصادية.