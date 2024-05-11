بالكلابشات| مجدي شطة يعود للسجن مرة أخرى.. شاهد

كشف محامي مجدى شطة تفاصيل استمرار حبسه؛ على الرغم من قرار جهات التحقيق بإخلاء سبيله في قضية الاتجار في المواد المخدرات في منطقة المرج، وذلك لأن موكله عليه أحكام قضائية في قضية مشاجرة .



وأضاف، أنه تم عمل معارضات في عدد من القضايا المتهم فيها ويتبقي قضية مشاجرة بسبب شقة كان موكلي استئجرها من شخص في الساحل الشمالي ولم يسدد عدد أقساط الإيجار، و حكم عليه بـ 6 أشهر ونفذت فيه جميع المعارضات المتبقي أن يتصالح صاحب الدعوى.

وكانت عدسة صدى البلد التقطت فيديو لحظة ترحيل مؤدي المهرجانات مجدي شطة إلى محبسه من داخل النيابة أثناء عرضه على وكيل النائب العام لنظر واقعة ضبطه بشرب المخدرات في المرج.

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة وبحوزته كمية من مخدر الآيس بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل شطة بضمان مالى 10 آلاف جنيه.

القبض على مجدي شطة بالصدفة

ألقت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، القبض على مؤدي المهرجانات مجدى شطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة.

جاءت قصة ضبط مطرب المهرجانات مجدى شطة وبحوزته مواد مخدرة بالصدفة البحتة، حيث توصلت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة، الى قيام تاجر مخدرات بتوزيع كميات من المخدرات بالقطاعى على التجار والمتعاطين بمنطقة المرج، وتبين صحة المعلومات التي توصلت لها المصادر السرية بالقاهرة.

تمت مراقبة المتهم، بعد أن توصلت القوة لمكان تمركزه في منطقة المرج، وقفت القوة الأمنية في مكان بعيد لكنها كانت تشاهده، وفور وصول أحد الأشخاص إليه قامت قوة من قسم المرج بالهجوم عليه وضبط الشخص الذي كان يتعامل معه، دلت التحريات أن هذا الشخص الذي تم ضبطه وبحوزته 2 جرام من مخدر الآيس هو مؤدي المهرجانات مجدى شطة الذي قال فور ضبطه «حظى منيل».

2 جرام آيس بقصد التعاطي

وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشة اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة لكن أجهزة الأمن عثرت بحوزته على الكمية التي قام بشرائها منذ لحظات.

اعتراف شطة بحيازة الآيس

تمسكت القوة الأمنية بموقفها، وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 جرام من مخدر «الآيس»، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فصحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة، ثم اعترف بحيازتها بقصد التعاطى، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.

باشرت النيابة التحقيق مع شطة، وأمرت بتحريز لفافة مخدر الآيس التي ضبطت معه، وإرسالها للمعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها، وإعداد تقرير بشأنها.

وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات، بضمان مالي 10 آلاف جنيه، وعرضه وصديقه على الطب الشرعى لبيان تعاطيهما المواد المخدرة من عدمه.