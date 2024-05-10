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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المكوجي والصبي | فتح تحقيق عاجل في جريمة أخلاقية بالأميرية

المكوجي والصبي |
المكوجي والصبي | فتح تحقيق عاجل في جريمة أخلاقية بالأميرية

تباشر الجهات المعنية بالقاهرة، التحقيقات في واقعة مكوجي الأميرية لاتهامه بهتك عرض صبي 7 سنوات.

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البداية ..

 

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من والد الطفل المجني عليه، أفاد بأن نجله وقع ضحية هتك عرض من شاب يعمل لديه.

بإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه يعمل صبيا لدى مكوجي يبلغ من العمر 25 عامًا، وأن الأخير هتك عرض الصبي، وعندما عاد المجني عليه إلى منزله أبلغ والده بالواقعة، وعلى الفور، تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الأميرية من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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