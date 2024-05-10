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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رجل إمرأة في فريزر الثلاجة.. تفاصيل مرعبة في جريمة سيدة السلام

صدى البلد

كشفت التحقيقات الأولية، في واقعة المتهم  بقتل جارته  وتقطيعه جثتها لأجزاء بالنهضة، عن  اعترافات المتهم تفصيلياً. 

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رجل في فريزر الثلاجة..

وجاءت اعترافات المتهم كالتالي.. أن المجني عليها كانت تحب الأذية وأنها قامت بتحرير محاضر كيدية لأكثر من شخص بينهم محضر  قامت فيه باتهام شخصين بالتحرش بها باطلا من الجيران، وكانت تراوده عن نفسها  للدخول معه في علاقة عاطفية.

وكشف المتهم في اعترافاته عن يوم الواقعة انهم تشاجرا معا وقام بدفعها داخل شقته وقام بذبحها وتقطيع جثتها لأجزاء وألقى بعضها بالقمامة والبعض الآخر في فريزر الثلاجة.

البداية 

 بداية الواقعة كانت عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من عامل نظافة يفيد بالعثور علي ساق سيدة داخل القمامة وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وبتفتيش شقته عثر بداخل فريز الشقة على اجزاء آدمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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