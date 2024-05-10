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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بطوبة علي راسه| قرار عاجل بشأن المتهمين بإنهاء حياة شاب بالسلام

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس متهمين بإنهاء حياة شخص إثر إلقاء طوبة لحظة استقلاله دراجة بخارية بالطريق في أحد شوارع منطقة السلام 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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عثرت أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة، على جثة شاب مقتول في أحد شوارع منطقة السلام، وتبين قيام شخصين بإلقاء طوبة في رأسه، أثناء استقلاله دراجة بخارية بالطريق، وتم ضبطهم.

تلقت أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بالقرب من أحد الحدائق بدائرة قسم شرطة السلام أول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وجود جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، ويرتدى كامل ملابسه ومصاب بتهشم بالرأس.


وبعمل التحريات تبين ان شخصين ألقيا طوبة وحجارة عليه مما تسبب فى وفاته وتم ضبطهما، وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من دوافعهما

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