وفاة 15 شخصا ونجاة 36..غرق مركب للهجرة غير الشرعية في المغرب

انقلب قارب للهجرة غير الشرعية، بسواحل طانطان مخلّفا العديد من الغرقى والمفقودين.

وبحسب صحيفة هسبريس؛ فقد انطلق القارب المطاطي بالقرب من واد الشبيكة بسواحل طانطان وعلى متنه 66 شخصا؛ من بينهم مغاربة ومهاجرون من جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى.

وحلفت واقعة الانقلاب غرق ما يزيد عن 15 شخصا ونجاة 36؛ بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الساحلية الممتدة بين طانطان وطرفاية سجلت، خلال الـ48 ساعة الماضية، انطلاق مجموعة من رحلات الهجرة غير النظامية؛ وصلت منها 3 قوارب إلى جزيرة فويرتفنتورا في أرخبيل الكناري الإسباني.