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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة .. تطورات مثيرة

صدى البلد

وصلت العاصفة المغناطيسية الشمسية الأرضية القوية التي ستجعل الأضواء الشمالية مرئية لمعظم أنحاء الولايات المتحدة إلى المستوى الخامس، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في تحذير محدث. 

وصلت العاصفة G5 ذات المستوى الخامس، إلى الأرض من الشمس قبل الساعة السابعة مساءً بقليل، ليلة الجمعة، حيث تعتبر أول عاصفة مغناطيسية أرضية بهذا الحجم منذ عيد الهالوين عام 2003، وفقًا للوكالة الفيدرالية.

 وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن تلك العاصفة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في السويد وإلحاق أضرار بالمحولات في جنوب أفريقيا.

يمكن أن تسبب العاصفة المغناطيسية الأرضية "مشاكل واسعة النطاق في التحكم في الجهد ويمكن أن تحدث مشاكل في نظام الحماية، وقد تتعرض بعض أنظمة الشبكات لانهيار كامل أو انقطاع التيار الكهربائي"، وفقًا لمقياس العواصف التابع لـ NOAA.

ومن المتوقع أن يصل مؤشر المستوى 6 K إلى مساء السبت، مما يعني أن العاصفة قد تؤثر على شبكة الكهرباء عند خطوط العرض شمال 55 درجة، والتي تقع شمال الولايات المتحدة المتجاورة.

يمكن أيضًا أن تتأثر أنظمة تحديد المواقع والملاحة عبر الأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات.

 ويقيس مقياس K الاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض بعدد صحيح في النطاق من 0 إلى 9، حيث يشير الرقم 1 إلى الهدوء و5 أو أكثر يشير إلى عاصفة مغناطيسية أرضية، وفقًا للوكالة.

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