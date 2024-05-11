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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة كهف الموت بكوستاريكا

صدى البلد

في أعماق الجبال البركانية في كوستاريكا، تخفي فتحة صغيرة مميتة ولكنها صغيرة من الأرض، والتي تبتلع وتقتل كل من يدخل إليها. 

يطلق السكان المحليون في مقاطعة ألاخويلا على هذه الحفرة التي يبلغ عمقها ستة أقدام وطولها عشرة أقدام - مصحوبة بعلامات تحذيرية من الجماجم والعظام المتقاطعة - اسم كويفا دي لا مويرتي، أو كهف الموت باللغة الإنجليزية. 

وأتى هذا المسمى للكهف ليس  بسبب وجود وحش أو نباتات سامة أو ثعابين أو عناكب، ولكن بدلاً من ذلك عن طريق الهواء السام، وهو أمر حذر منه الباحثون في عام 2022 في الكهوف في جميع أنحاء العالم.

قام أحد المسافرين بتصوير طائر مات في  بالكهف قائلين "إن طبقة ثاني أكسيد الكربون غير قابلة للقراءة بشكل أساسي بواسطة الحيوانات الصغيرة، أو حتى البشر في هذا الشأن. لذلك تدخل الحيوانات الصغيرة إلى الكهف وتختنق، وعادةً ما يحدث ذلك خلال لحظات قليلة.

يقع الكهف بالقرب من بركان بواس وفي حرم فندق وسبا ريكريو فيردي، وسيتعامل المرشدون بعناية مع قدرات الكهف المميتة وسيقومون بالعروض التوضيحية باستخدام مشاعل النار.

قيما يعتبر نقص الأكسجين يطفئ الحريق في جزء من الثانية، مما يزيد من الرعب أن الأمر خادع بشكل خاص لأن الأكسجين موجود في الطبقة العليا للجيب الصغير - ولكن على مقربة من الأرض حيث لا يستطيع أي مخلوق التنفس بشكل صحيح ويموت.

وبحسب المسافرين ، فإن الكميات الكثيفة من ثاني أكسيد الكربون ترجع إلى محاذاة غير عادية من الصدع الجيولوجي سان ميغيل.

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