أمسكت بالثعبان| شاهد.. ماذا فعلت أخت العروس لإنقاذ حفل الزفاف في فلورنسا

في موقف حافل بالشجاعة والغرابة أقدمت شابة أمريكية تدعى “ إيريكا رودريجيز” خلال زفاف أختها في فلورنسا يوم الأحد على تصرف شجاع عندما تسلل ثعبان إلى الحفل الزفاف، حيث امسكت اخت العروس الشجاعة بالثعبان والقت به بعيداً حتى يمر الفرح على خير.

يظهر مقطع فيديو منشور على TikTok، رودريجيز، وهو يرتدي فستانًا برتقاليًا لهذه المناسبة، وهو يلتقط المتطفل الأفعواني من ذيله بينما يشاهده الضيوف الآخرون في رهبة. ويصرخ أحد المارة في المقطع الذي تمت مشاهدته أكثر من مليون مرة على موقع التواصل الاجتماعي "إيريكا، أنت ملك جامح!".

أمسكت اخت العروس الثعبان بيدها العارية على مسافة آمنة أمامها، ودفعته بعيدًا عن الحفلة إلى الأدغال المحيطة، وتمسك يدها الأخرى بفستانها حتى لا يسحب على الأرض.

وقالت إريكا لقناة Fox10 Phoenix: "استمر الثعبان في الظهور في منطقة الكوكتيل الصغيرة".

وقالت أخت العروس "لقد حاول العامل الإمساك به، لكنه انقلب على الدرج والسطح هناك.. لقد خرج مرة أخرى." وعندما لم تعد الموظفة، قررت أن تأخذ الأمور على عاتقها – حرفيًا.