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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى الفقي: «الزواج صعب في أوله.. ويا رب مراتي تكون راضية عني»

الدكتور مصطفى الفقى
الدكتور مصطفى الفقى

تحدث الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، عن حياته العاطفية خلال فترة دراسته بالجامعة، قائلا: “الواحد كان ممكن يعجب ببنت شكلا أو موضوعا، لكن لم تكن علاقات عميقة”.

وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، خلال حواره مع برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” قائلا: "كنت معجب بواحدة ما أعرفش اسمها لحد دلوقت، كانت بنت هادية وجميلة وما بتكلمش حد".

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي أنه كان شخصية مهمة في الكلية، وكان خطيبها ومتحدثها ورئيس اتحادها، وله العديد من النشاطات داخلها.

زوجة مصطفى الفقي

وقال الدكتور مصطفى إنه التقى بزوجته عام 1966، وكانت تتمتع بمجموعة من الصفات التي أحدثت أُلفةً بينهما، وتزوجا عام 1970.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، قائلا: "الزواج صعب في سنواته الأولى، ويحتاج إلى تنازلات، والحب بعد الزواج يتحول إلى عشرة، ويا رب زوجتي تبقى راضية عني"

“كلام الناس” الدكتور مصطفى الفقي الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي ام بي سي مصر برنامج “كلام الناس

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