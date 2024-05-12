اللي خايف هعاقبه.. ماذا قال كولر للاعبى الأهلي فى مباراة البلدية؟

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تصريحات المدرب السويسري مارسيل كولر، عقب مباراة الأهلي وبلدية المحلة التي جرت مساء اليوم بالدوري الممتاز.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد »، إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء عقب مباراة بلدية المحلة اليوم قائلا :"الأهلي ضغط وسيطر طوال المبارة والمنافس لعب على الكرات المرتدة.. أهدرنا فرصتين محققتين في الشوط الأول، و وجهت اللاعبين بالهدوء الشوط الأول وحذرتهم:" اللي خايف هعاقبه"، و المنافس احرز هدفا من كرة لا يمكن أن يتصدى لها احد ولكن اللاعبين كانوا هادئين ولديهم القدرة على العودة في النتيجة ".

وتابع كولر :" سعيد جدا بالأداء والنتيجة خصوصا اننا احرزنا فوز صعب في الوقت الأخير من المبارة... البدلاء كان لهم دور مهم في زيادة الضغط الهجومي وتسجيل الهدفين من عمر كمال وموديست ".، تعودت على جمهور قوي ومميز لنا في المحلة ومن قبل المباراة اعرف ان جمهور الاهلي هنا مختلف وكان لهم دور حقيقي وكانو اللاعب رقم ١٢، ومن وجهة نظري ملعب ستاد القاهرة أفضل ملعب في مصر ولكن نتعامل مع اي ظروف ".

