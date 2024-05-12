بعد زعم عودة حماس للتواجد بها.. تجدد الصراع الإسرائيلي في جباليا شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بتجدد القتال في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وأمس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يستعد أيضًا لإطلاق عملية جديدة في المنطقة، بعد تحديد أن حركة حماس تعيد التجمع هناك، وفقًا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وصدر أمر إخلاء لمنطقة جباليا، إذ يقدر الجيش الإسرائيلي أن عدد الفلسطينيين يتراوح بين 100.000 و150.000.

وبحسب تقرير إخباري للقناة 13، أشار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى ضرورة عودة القوات إلى جباليا عندما هاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال المشاورات الأمنية في نهاية الأسبوع لفشله في تطوير وإعلان خطة ”اليوم التالي” التي تعد استراتيجية لمن سيحكم غزة بعد الحرب.

ونقلت القناة 13 عن هاليفي قوله "نحن نعمل الآن مرة أخرى في جباليا. طالما لا توجد عملية دبلوماسية لتطوير هيئة حكم في القطاع غير حماس، سيتعين علينا إطلاق عمليات مرارا وتكرارا في أماكن أخرى لتفكيك البنية التحتية لحماس”، مضيفًا "ستكون مهمة سيزيفية."