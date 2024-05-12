روسيا تسقط 6 مسيرات أوكرانية وصاروخين باليستيين فوق أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 6 طائرات مسيرة هجومية وصاروخين باليستيين أطلقتهم أوكرانيا أثناء الليل مستهدفة الأراضي الروسية.

وكتبت الوزارة، على تطبيق تليجرام، أنه تم إسقاط صاروخين باليستيين تقليديين من طراز "توشكا" فوق منطقة بيلجورود.

وأضافت أن 3 طائرات مسيرة أسقطت فوق منطقة بريانسك واثنتين فوق ليبيتسك، في حين تم اعتراض واحدة فوق فولجوجراد.

من ناحيته، قال حاكم منطقة فولجوجراد أندريه بوشاروف، اليوم الأحد، إن هجوما بطائرة مسيرة انطلق من أوكرانيا أثناء الليل أدى إلى نشوب حريق لفترة وجيزة في مصفاة لتكرير النفط في المنطقة الواقعة بجنوب روسيا.

وأضاف بوشاروف على قناة الإدارة المحلية على “تليجرام” أنه "تم إخماد الحريق، ولم تقع إصابات".

ونشرت قناة "بازا" الروسية، صورا لألسنة اللهب تتصاعد في السماء المظلمة فوق ما بدا وكأنه مبنى صناعي بمدخنة عالية.