خبيرة إتيكيت تقدم نصائح هامة في اللقاء الأول لشريك الحياة

أكدت نادين جاد، خبيرة الإتيكيت، أن المرأة في اللقاء الأول والتعارف مع شريك الحياة، عليها أن تكون غير ملفتة للنظر واختيار الملابس المناسبة التي تظهر جمالها دون مبالغة، مع عدم وجود أي من الأقارب في اللقاء الأول والاكتفاء بالأب أو الأم.

وقالت نادين جاد، خلال لقاء لها ببرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد"، إنه لا بد أن يكون الحوار في اللقاء الأول بأسئلة هامة عن الشخصية والطباع والبعد عن الأسئلة غير المهمة.

وأضافت خبيرة الإتيكيت، أن الإتيكيت الاجتماعي قابل للتغيير على حسب شريحة المجتمع وعلى حسب الشخصيات، مؤكدة أنه لا بد أن يظهر الرجل بتوازن في اللقاء الأول.

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