أمينة شلباية تحذر من تصرف شائع بين النساء يضر أصحاب المحلات

حذرت أمينة شلباية خبيرة الموضة والتجميل من خطأ شائع تقع فيه النساء عند شراء الملابس بعيد تماما عن الاتيكيت ويضر أصحاب المحلات.

و قالت أمينة شلباية عبر صفحتها على الانستجرام إن بعض الفتيات والنساء تذهب لشراء الملابس الجديدة وهي واضعة فل ميك اب مما يتسبب في اتساخ الملابس وتلفها في بعض الأحيان.



وكتبت أمينة شلباية أن هذا التصرف مرفوض تماما وسألت الجمهور هل قامت إحدى سيدات بالوقوع في هذا الخطأ عند شراء الملابس وتسببت في تلفها وكيف تصرفت حينها؟!



وتفاعل الجمهور بشكل سريع مع منشور أمينة شلباية وكان من أبرز الردود أن هذه الحالة تتسبب في بعض الأحيان في تلف قطع الملابس بسبب أن بعض أنواع الميك أب يصعب إزالتها من الملابس.

وأضاف الجمهور في تعلقيهم على منشور أمينة شلباية أن أصحاب المحلات يضطرون إلى بيع الملابس المتسخة بالمكياج بأقل من سعرها بسبب أن بعض أنواع الميك اب لا تزول بطرق الغسيل العادية.