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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: إنجاز 35 مشروعا بقطاع الصحة بتكلفة 3.5 مليار جنيه في سيناء

صدى البلد

قدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لتوفير أفضل الخدمات لأهالي سيناء هذه البقع الغالية من أرض مصر، حيث شهدت سيناء انتهاء تنفيذ 35 مشروعا، في قطاع الصحة منذ تولى الرئيس مقاليد الحكم في البلاد عام 2014 كما يجري العمل حاليا في تنفيذ 6 مشروعات.  

وأوضح «عبدالغفار» أن المشروعات التي تم إنجازها بمحافظة شمال سيناء، بلغت 8 مشروعات بتكلفة إجمالية 609 ملايين جنيه، بسعة 170 سريرا، من بينها مستشفيات بئر العبد النموذجي الجديد، ونخل المركزي، وتطوير مستشفى العريش العام، ووحدة  طب أسرة الجوفة.

وأشار إلى أنه يجري العمل في 3 مشروعات بمحافظة شمال سيناء، وتتضمن إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام، ومستشفى استقبال وطوارئ رمانة مستشفى استقبال وطوارئ بغداد، بطاقة استيعابية 166 سريرا وبتكلفة إجمالية 224 مليون و257 ألف جنيه، ويجري طرح مشروع مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد بطاقة استيعابية 50 سريرا وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.

واكد الانتهاء من 27 مشروعا، بمحافظة جنوب سيناء، بقيمة مليار، و117 مليون، و172 ألف جنيه، والتي تضمنت مستشفى طابا المركزي، ومستشفى سانت كاترين المركزي، ومستشفى راس سدر المركزي، ومركز طب أسرة زهراء الطور، وأبورديس المركزي، وتطوير المبنى الهرمي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ووحدة طب أسرة القرية البدوية بطابا، ووحدة صحة أسرة وادي تال.

وأضاف أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء تتضمن 3 مشروعات، بتكلفة 2 مليار و351 مليون، و773 ألف جنيه، بطاقة استيعابية 211 سريرا، متضمنة مستشفى الطور الجديدة، ومستشفى دهب المركزي، ومستشفى نويبع، بينما يجري الإعداد لطرح المعمل المشترك بالطور بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون جنيه.

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