مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الأحد الموافق 12-5-2024 وحتي الخميس الموافق 16-5-2024 وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتي الثانية مساءًا.

وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

الخياطة - الجامع الكبير وذلك يومي الأحد الموافق 12-5-2024 والأثنين الموافق 13-5-2024

كفر البطيخ - ميدان الجمعية وذلك أيام الأحد الموافق 12-5-2024 والأثنين الموافق 13-5-2024 والثلاثاء الموافق 14-5-2024

دقهلة - سيف الدين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14-5-2024

دمياط - منطقة المطرى وذلك يوم الأربعاء الموافق 15-5-2024

كفر سعد - شارع السوق وذلك يوم الأربعاء الموافق 15-5-2024

دمياط - ميدان الساعة وذلك يوم الخميس الموافق 16-5-2024

فارسكور - أمام جامع النصر وذلك يوم الخميس الموافق 16-5-2024

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير)

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.