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رئيس التحرير
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برلمان

«مصلحة الضرائب»: نستهدف تحقيق معدل نمو في الموازنة العامة للعام 2024-2025 بنسبة 30%

رشا عبد العال، رئيس
رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مستهدف تحقيق معدل نمو في الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2024  بنسبة 30% وهذه نسبة كبيرة جدا ولكن نسعى لتحقيقها من خلال عدد من الخطوات والإجراءات أبرزها الميكنة وكشف جزء كبير من الاقتصاد الموازي.

وأشار “عبد العال”، إلى أنه مستهدف تحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى 1.8 تريليون جنيه في العام المالى الجديد، منها 1.1 تريليون جنيه ضريبة على الدخل، و719 مليون جنيه قيمة مضافة.

وطالب النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كشف النقاب عن أسباب زيادة معدل النمو المستهدف في الموازنة الجديدة.

وعلقت عبد العال: هناك العديد من الإجراءات والخطوات أبرزها الميكنة التى ساهمت في زيادة التزام الطوعى من قبل المجتمع الضريبى،  وكشفت جزء كبير من الاقتصاد الموازي، اضافو للفاتورة الإلكترونية والايصال، مضيفة:"   مركزين منذ عامين على التوسع الأفقى لحصر المجتمع غير الضريبى والاقتصاد للموازي، وهناك طفرة كبيرة في الإيرادات.

وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موقف الحصيلة المستهدفة فى الموازنة للعام المالى الجارى والتى كانت تبلغ تقريبًا 1.4 تريليون جنيه.

وعلقت عبد العال، حتى 30 إبريل الماضى بلغت الحصيلة الضريبية 1.1 تريليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لمصلحة الضرائب المصرية عن العام المالي 2024/2025.

رئيس مصلحة الضرائب المصرية الموازنة العامة الاقتصاد الموازي حصيلة ضريبية قيمة مضافة

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