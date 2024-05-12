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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

9 لاعبين.. غيابات الزمالك عن نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان

صدى البلد

يلتقي الزمالك مع نهضة بركان في مباراة اليوم، ويواجه تحدياً بغياب عدد كبير من لاعبيه، بسبب الإصابات وبعض الاستبعادات الفنية، إضافة إلى عدم قيد بعض اللاعبين في القائمة الأفريقية.

قائمة الغيابات تشمل لاعبين بارزين مثل محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي ومحمود شيكابالا، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الآخرين الذين يعانون من الإصابات والاستبعادات الفنية.

إليك قائمة اللاعبين المتغيبين:

  1. محمود حمدي الونش (إصابة الرباط الصليبي)
  2. محمد عبد الشافي (إصابة الرباط الصليبي)
  3. محمود شيكابالا (إصابة في العضلة الأمامية)
  4. مصطفى الزناري (إصابة في العضلة الخلفية)
  5. محمود علاء (استبعاد فني)
  6. مصطفى شلبي (إصابة في العضلة الضامة)
  7. ناصر ماهر (عدم القيد في القائمة الأفريقية)
  8. سيف جعفر (عدم القيد في القائمة الأفريقية)
  9. عبد الله السعيد (عدم القيد في القائمة الأفريقية)

على الرغم من هذه الغيابات، يدخل الزمالك المباراة بقائمة قوية تضم العديد من اللاعبين المميزين، الذين سيسعون لتحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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