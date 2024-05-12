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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكافأة مالية للعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمنوفية لإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، لمتابعة سير العمل بتلقي طلبات التصالح والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة استقبال الطلبات وإنجازها وفقاً لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 ، رافقه  سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.


وأكد محافظ المنوفية على تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتيسير عمل اللجان وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، موجهاً رئيس المدينة بتخصيص شباك لكل وحدة محلية بالمركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام والتيسير على المواطنين بمايحقق الصالح العام  ، كما قرر صرف مكافأة مالية للعاملين بكافة المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة لدعمهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز الملف كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة.

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وتفقد محافظ المنوفية أعمال قطع الفرمة بشارع ضيف بمدينة قويسنا بطول 800 م تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف المتكاملة بالخطة الإضافية لمدينة قويسنا ، وتابع أعمال رفع مطابق الصرف الصحي بشارع عزيز فهمى بطول 800 م تمهيداً لأعمال الرصف المتكاملة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 لمدينة قويسنا ، بحضور  المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق  ، ووجه المحافظ بضرورة الإلتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لأعمال الرصف ورفع معدلات الأداء لنهو كافة الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة.


وأشار محافظ المنوفية إلى أنه جارى رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ، ومنها رصف شارع الباز بقويسنا بطول 800 م ، وشارع النهضة بطول 500 م وشارع مصطفى فهمى بطول 700 م ، وشارع غراب بطول 800 م وشارع صبري بطول 760م وشارع يوسف الغربي بطول 400 م وشارع عزيز فهمى بطول 800 م و توسعة ورصف الطريق الرئيسي للمنطقة الصناعية بقويسنا ، وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة الطرق لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والتي ستساهم بدورها في تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 المراكز التكنولوجية قانون التصالح الجديد

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