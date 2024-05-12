عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 52 متغيبا بمستشفي قويسنا للتحقيق وتوزيع بونات مواد غذائية على العمال

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة صباحية اليوم بمركز ومدينة قويسنا لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين رافقه خلالها الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، وسامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية ، والدكتورة نهاد فريد مديرة مستشفي قويسنا .

محافظ المنوفية يتابع جهود مديرية الصحة بالمرور والتفتيش على 3632 منشأة صحية

المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح منذ بدء موسم الحصاد


 استهل المحافظ جولته بتفقد مستشفى قويسنا المركزى في إطار المتابعة المستمرة لانتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ وأجري حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة و توافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم منذ دخولهم المستشفي وحتى تماثلهم للشفاء ، كما تابع محافظ المنوفية سير العمل بقسم الأشعة وجهاز الأشعة المقطعية واستفسر عن نسب تردد الحالات خلال اليوم ،و غرفة الإنعاش القلبي واطمئن على الحالات المرضية ومدي توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمات طبية أفضل .
 

وتفقد محافظ المنوفية قسم حضانات الأطفال والذي يضم 22 جهاز حضانة فضلا عن 10 أجهزة حضانات تبرع رجل الأعمال اللواء محمد أبو المجد ، وقد قدم المحافظ الشكر والتقدير للمتبرع مؤكدا علي أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية ، وخلال تفقده قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية علي عمال النظافة بالمستشفى دعماً لهم  ،وأحال (52) من المتغيبين إلى التحقيق لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبى بكافة عناصره المتكاملة لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية .
 

وتضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية مستجدات الأعمال الإنشائية بمجمع المواقف الجديد بطريق جيهان بمدينة قويسنا علي  مساحة 2 فدان ، حيث إطلع المحافظ علي الرسومات الهندسية للموقف ، والذي سيضم العديد من الخدمات المتكاملة ومحطة تموين سيارات ونقطة شرطة وإطفاء ، وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أنه  تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية وجاري تركيب المظلات الحديدية لمجمع المواقف  .
وشدد محافظ المنوفية على تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء وفقاً للجداول الزمنية المقررة ، وذلك ضمن خطة المحافظة البناءة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لخدمة أبناء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية للمركبات داخل المدينة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الخدمات المتكاملة الخدمات الطبية الرعاية الصحية الشاملة المشاركة المجتمعية المشروعات التنموية والخدمية محافظ المنوفية مديرية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3600 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يوجه رسالة نارية لإمام عاشور بعد مباراة بلدية المحلة

خالد الغندور: 3 لاعبين في الأهلي بيشجعوا الزمالك

اكتشاف هيكل جديد ضخم أمام الهرم الأكبر يحل لغزا قديما

يوسف عدلي مربي النعام.. مصرع أصغر رجل أعمال بمصر في حادث سير

فستان لافت.. فرح الزاهد تشعل السوشيال ميديا

مدبولي: تمكنا من دفع بعض المتأخرات والمستحقات خاصة داخل السوق المحلي

السيسي عن أصحاب المساكن المجاورة للمساجد: ممكن نعوض الناس تعويض كويس

ترشيحاتنا

واقعة الكلب.. قرار عاجل ضد زوج الإعلامية أميرة أبو شنب.. تفاصيل

20 بلوك و100 فضيحة.. رامى صبرى يثير الجدل بتعليق غامض.. شاهد

بعد افتتاح السيسي مسجد السيدة زينب اليوم .. اعرف سر دعائها لمصر

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور رئيس السريانية |صور

وكيل الشيوخ: نعيش العصر الذهبي للشباب.. والاستثمار الرياضي توجه استراتيجي

هدوء في لجان التيرم الثاني بالمدارس.. وتعليم القاهرة: الامتحانات خالية من الأخطاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكراه| نجوم جسدوا شخصية إستيفان روستى.. وقصة إصابة زوجته بالجنون

احذر شرائها.. 6 سيارات تفقد قيمتها بسرعة البرق

بدون فيروس أو سرطان.. الإرشاد البيطري تكشف مفاجأة عن حشرات السمك المنتشرة

أقل من 10 جنيهات.. طريقة عمل المناقيش السوري بالزعتر

فيديو

الذهب يرتفع من جديد .. وهذا سعر عيار 21

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-