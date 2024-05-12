إحالة 52 متغيبا بمستشفي قويسنا للتحقيق وتوزيع بونات مواد غذائية على العمال

أجري اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة صباحية اليوم بمركز ومدينة قويسنا لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين رافقه خلالها الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، وسامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية ، والدكتورة نهاد فريد مديرة مستشفي قويسنا .



استهل المحافظ جولته بتفقد مستشفى قويسنا المركزى في إطار المتابعة المستمرة لانتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ وأجري حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة و توافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم منذ دخولهم المستشفي وحتى تماثلهم للشفاء ، كما تابع محافظ المنوفية سير العمل بقسم الأشعة وجهاز الأشعة المقطعية واستفسر عن نسب تردد الحالات خلال اليوم ،و غرفة الإنعاش القلبي واطمئن على الحالات المرضية ومدي توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية لضمان تقديم خدمات طبية أفضل .



وتفقد محافظ المنوفية قسم حضانات الأطفال والذي يضم 22 جهاز حضانة فضلا عن 10 أجهزة حضانات تبرع رجل الأعمال اللواء محمد أبو المجد ، وقد قدم المحافظ الشكر والتقدير للمتبرع مؤكدا علي أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية ، وخلال تفقده قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية علي عمال النظافة بالمستشفى دعماً لهم ،وأحال (52) من المتغيبين إلى التحقيق لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبى بكافة عناصره المتكاملة لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية .



وتضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية مستجدات الأعمال الإنشائية بمجمع المواقف الجديد بطريق جيهان بمدينة قويسنا علي مساحة 2 فدان ، حيث إطلع المحافظ علي الرسومات الهندسية للموقف ، والذي سيضم العديد من الخدمات المتكاملة ومحطة تموين سيارات ونقطة شرطة وإطفاء ، وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية وجاري تركيب المظلات الحديدية لمجمع المواقف .

وشدد محافظ المنوفية على تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء وفقاً للجداول الزمنية المقررة ، وذلك ضمن خطة المحافظة البناءة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة لخدمة أبناء المحافظة لتحقيق السيولة المرورية للمركبات داخل المدينة .