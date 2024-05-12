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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد يكشف عن حارس الأهلي أمام الترجي في دوري أبطال افريقيا

صدى البلد

كشف ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق أن هناك مشكلة كبيرة فى بعض القرارات التحكيمية فى بعض المباريات ما يؤثر على نتيجة المباراة وهذا الأمر سوف بتطوير مع ضغط المباريات وحسم بعض. الأمور من حصد البطولة والهبوط لذلك لابد من النظر فى تعين بعض الحكام فى المباريات المهمة. 
 

وأوضح ضياء السيد خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا: " هناك تركيز كبير من لاعبى فريق بيراميدز وتحقيق الفوز فى آخر 3 مباريات شى جيد وحاليا لديهم الدافع القوى لحصد لقب بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم عقب خروجهم المبكر من بطولة دورى أبطال أفريقيا ".

وأشار ضياء السيد  إلى" مصطفى شوبير هو حارس مرمى فريق الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى وعن أزمة محمد الشناوى لا يوجد خلاف بينهم وهذا الأمر مثار فى الإعلام فقط ".

وتابع ضياء السيد " صفقة عمر كمال عبد الواحد للاهلى جيده للغاية ودافع اللاعب بارتداء القميص الأحمر والعزيمة على إظهار قدارته ".

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