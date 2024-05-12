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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بـ 12.5.. الحكومة تضيف السكر الحر على بطاقات التموين.. اعرف الأسعار

السكر
السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السكر الحر واستمرار صرفه بالكميات المحددة لأصحاب بطاقات التموين للشهر الخامس على التوالي، وذلك بعد تطبيق قرار صرف السكر الحر منذ منتصف ديسمبر الماضي.

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السكر الحر بـ 27 جنيه

السكر الحر بـ 27 جنيه

تختلف أسعار السكر على بطاقات التموين بين السكر المدعم والحر، وكذلك كمية السكر المستحقة للأسرة، حيث يبلغ سعر السكر المدعم على البطاقة 12.60 جنيها، ويستحق كل فرد على بطاقة التموين كيس واحد من السكر بحد أقصى 6 أكياس على البطاقة.

أما بالنسبة للسكر الحر، فيبلغ سعره على بطاقة التموين 27 جنيها، حيث تستحق الأسرة كيس واحد من السكر إذا كان عدد أفراد البطاقة أقل من 4 أفراد، وتستحق كيسين من السكر الحر إذا كان عدد الأفراد 4 فأكثر.

وتستكمل وزارة التموين صرف السلع التموينية لشهر مايو 2024 من خلال 40 ألف منفذ بقال تمويني، بالتوازي مع صرفها من فروع المجمعات الاستهلاكية لحاملي البطاقات البالغ عددهم 21 مليون بطاقة.

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صرح أحمد كمال متحدث وزارة التموين لـ «بوابة الاهرام» أن الوزارة مستمره في طرح  السكر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيهًا بينما يتراوح سعر السكر الحر ما بين 35 جنيها الى 38 جنيها حتى الآن.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات البطاقة، والتي يتم صرفها من خلال 40 ألف منفذ من بقالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

ويحصل الفرد على بطاقة التموين على زجاجة زيت و2 كيلو سكر وكيلو أرز وعبوة مكرونة، وسلع تموينية أخرى.

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم والتمويني للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح من 100 إلى 200  و300 جنيه طبقًا لعدد الأسرة الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

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أسعار مقررات شهر مايو التموينية

أسعار مقررات شهر مايو التموينية

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

السكر السكر الحر التموين أسعار السكر السكر المدعم

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