استيراد 500 ألف طن .. معاون وزير التموين: احتياطي السكر آمن لمدة 10 أشهر

قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، إن أهمية المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية تتمثل في طمأنة المواطن بشأن توافر السلع واستقرار الأسعار.

وكشف معاون وزير التموين الدكتور أحمد كمال عن استيراد 500 ألف طن سكر خام من البرازيل وصول شهر مايو الجاري وأت احتياطي السكر التمويني استراتيجي يصل إلى 10 شهور بعد دخول موسم البنجر وقصب السكر.

https://youtu.be/OoT0JTkA7us?si=XAY_yim2R0BPdAtD

وأضاف كمال أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي من 3 إلى 4 شهور والسكر التمويني احتياطي استراتيجي يصل إلى 10 شهور بعد دخول موسم البنجر وقصب السكر بالإضافة إلى استيراد 500 ألف طن سكر خام من خلال هيئة السلع التموينية، وبالنسبة للحوم الطازجة أو المجمدة والدواجن المجمدة تصل إلى 10 أشهر.

أوضح معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يوجد تعاقد مستمر مع دولة السودان وجيبوتي لاستيراد اللحوم وروسيا ماشية حية إلى المجازر التابعة للتموين ويتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية، لافتا الى زيادة الكميات المطروحة للمنافذ التابعة بنسبة 50% استعدادا لموسم عيد الأضحى المبارك.