اعتراف أوروبي كبير بالدولة الفلسطينية.. ماذا سيحدث في 21 مايو؟

وإسرائيليون من بين المؤيدين..

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إسبانيا وأيرلندا، ستتخذ الخطوة الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة اعتبرها "عملًا رمزيًا ذا طبيعة سياسية"، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكر جوزيب بوريل، أن إسبانيا وإيرلندا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تخطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية في 21 مايو.

في هذا الإطار، طالب سياسيون ودبلوماسيون إسرائيليون سابقون الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية.

واعتبروا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسألة مبدأ من شأنه وضع حد للحروب بالمنطقة.

وسبق أن قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية ذلك، معتبرة أن وضع دولة فلسطينية سينفي سبب وجود حماس.