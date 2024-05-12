طائفة البهرة الهندية.. من هم؟ وما علاقتهم بمصر؟ ولماذا يرممون المساجد؟

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من ترميمه وتجديده بشكل كامل وذلك بمشاركة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند. وأشاد الرئيس بالعلاقة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة ودورهم في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت المصرية إلى جانب دورهم التنموي والخيري من خلال مشروعات الطائفة في مصر.

لكن من هم البهرة؟ ولماذا يهتمون بتطوير مساجد آل البيت؟ وما علاقتهم بمصر؟

طائفة البهرة

شكل تكرار ظهور رئيس طائفة البهرة وأبرز الشخصيات بها في العديد من المناسبات المماثلة على الأراضي المصرية الكثير من التساؤلات حول ماهيتهم وسبب إنفاقهم مبالغ طائلة على ترميم المساجد المصرية.

البهرة هي طائفة شيعية إسماعيلية مقرها الهند وتؤمن بالإمام أبو القاسم المستعلي بالله الفاطمي، لكنهم تركوا السياسة وعملوا في مجال تجارة الورق والمنتجات الغذائية والرخام. خاصة خط التجارة الذي يربط بين الهند واليمن.

حكم أنصار المستعلي مصر أثناء حقبة الدولة الفاطمية إلى أن هزمهم صلاح الدين الأيوبي طاويًا صفحة هذه الحقبة من كتاب التاريخ المصري.

بعد ذلك، انتشر أنصار المستعلي حول العالم وكانت أول محطة لهم في اليمن. ونظرًا لعملهم بشكل بارز في التجارة بين اليمن والهند، استطاعوا تكوين شعبية كبيرة لهم داخل الهند وخاصة لدى الهندوس حيث آمن الكثير منهم بطائفة البهرة وأصبحت الهند هي المقر الرئيسي للطائفة ومركزها حول العالم.

العلاقة مع مصر

أما عن العلاقة بين طائفة البهرة ومصر، فلم تلقى إعجابًا كبيرًا من قبل المصريين حتى جاء الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر ليسمح لهم بممارسة ديانتهم بحرية، كما وافق على صيانتهم وترميمهم لمساجد آل البيت.

وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات، زار رئيس البهرة بنفسه مصر لأول مرة، كما استقبله الرئيس محمد حسني مبارك 3 مرات خلال فترة حكمه.

لماذا يهتمون بالمساجد التاريخية؟

تسعى طائفة البهرة إلى إنفاق الكثير من المال على ترميم مساجد آل البيت باعتبارها تاريخ وإرث أجدادهم الفاطميين في مصر ووجب عليهم الاهتمام بها.

ولم يكن مسجد السيدة زينب هو المسجد الأول الذين شاركوا في ترميمه داخل مصر، بل شارك البهرة قبل 30 عام في ترميم المسجد الأقمر بشارع المعز لدين الله الفاطمي. كما شاركوا في ترميم جامع الحاكم بأمر الله في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.

وفي عام 2022 شاركت طائفة البهرة في ترميم مسجد سيدنا الحسين، كما قامت الطائفة أيضًا بترميم مسجد الجيوشي وهو أقدم المساجد الفاطمية في مصر وكذلك ضريح السيدة نفيسة